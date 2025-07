Sinner e S?wia?tek il ballo dei campioni di Wimbledon alla cena finale – Video

Abbracciati come in un lento ma sulle note pop di Feel it Steel. Così Jannik Sinner e Iga Swiatek, vincitori rispettivamente del singolare maschile e femminile a Wimbledon, hanno aperto le danze nella serata di gala organizza all’All England Club. Una tradizione che il tennista italiano, entrato nella storia con la vittoria contro Alcaraz, ha onorato nonostante non sia un ballerino provetto. “Come me la cavo col ballo? Molto male ma onestamente me ne frega abbastanza poco”, aveva risposto poco dopo la vittoria ancora troppo contento per il trionfo. Sinner comunque ha teso la mano alla campionessa polacca e insieme hanno ballato sulle note della canzone della band americana Portugal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

