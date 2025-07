LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si spacca la fuga!! 17 in testa alla corsa con 3? 35? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.47 La testa della corsa ha 2? 20? di vantaggio sul gruppetto dei primi inseguitori, composto da Alaphilippe, Powless, Plapp, Schmid, Garcia Pierna ed Armirail, e 3? 45? sul gruppo maglia gialla. 15.44 Si staccano Raul Garcia Pierna e Luke Plapp. Rimangono in 16 in testa alla corsa. 15.43 Questi i corridori che compongono la testa della corsa: Victor Campenaerts e Simon Yates (Visma-Lease a Bike), Valentin Paret Peintre (Soudal-Quick Step), Ben Healy, Alex Baudin e Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Ben O’Connor, Luke Plapp (Jayco-AlUla), Raul Garcia Pierna (ArkĂ©a-B&B Hotels), Pablo Castrillo (Movistar Team), Michael Woods e Joe Blackmore (Israel-Premier Tech) e Anders Johannessen (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca la fuga!! 17 in testa alla corsa con 3? 35? sul gruppo

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - testa

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Martedì 15 luglio ore 21.00 - Diretta su 1000quadri dedicata a Caravaggio! Michelangelo Merisi detto Caravaggio, si ritrasse diverse volte nel corso della sua vita. Riconosciamo il volto del pittore nel Bacchino malato, nella testa mozzata di Golia della Galleria Vai su Facebook

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si spacca la fuga!! 17 in testa alla corsa con 3' 35" sul gruppo; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier brucia Milan a Châteauroux; TOUR DE FRANCE. TESTA A TESTA REGALE MERLIER-MILAN, TRIONFO DEL CAMPIONE EUROPEO.

Tour de France: 10° tappa, da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy per 165,3 km. Segui la diretta - 25 circaDislivello totale di 4450 metri8 i GPM, tutti di seconda categoria, ... Segnala msn.com

LIVE Tour de France: alle 13.10 inizia la decima tappa da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy - Saltato il consueto lunedì di riposo, il Tour torna a correre dopo la vittoria di Merlier nella nona tappa. Si legge su gazzetta.it