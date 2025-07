LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Healy sogna la maglia gialla la fuga vola a 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.49 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 5? 45?. Healy al momento è maglia gialla virtuale con 1? 50? di vantaggio su Pogacar. 16.48 Blackmore approfitta di questo tratto in discesa per rientrare. 16.47 Si ricompatta il gruppetto in testa alla corsa composto da 12 corridori. 16.46 Attacco in discesa di Campenaerts! La sensazione è che il belga stia provando a mettere alla prova gli avversari prima di uno scatto di Simon Yates 16.45 Healy passa in testa al Col de la Croix Morand. Ora i corridori affronteranno un tratto in discesa: qualcuno attaccherĂ oppure si ricomporrĂ il gruppetto? 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Healy sogna la maglia gialla, la fuga vola a 5?

Tour de France, l'arrivo in solitaria di Ben Healy che vince la sesta tappa.

