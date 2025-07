il gelato che vuole omaggiare i giochi invernali di milano cortina

AGI - C'è un nuovo gusto di gelato, ideato da Gianluca Colaiocco, fondatore delle Milanesi Gelaterie, che vuole celebrare l’arrivo delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. ResterĂ in vetrina fino alla fine dei Giochi, previsti per febbraio 2026, nei due punti vendita della catena: in via Cadore 45 (zona Porta Romana) e in viale Legioni Romane 59 (zona Primaticcio). L’idea è quella di un gusto simbolico, pensato per rappresentare l’incontro tra culture e popoli attraverso qualcosa di semplice ma universale come il gelato. "Quando ho saputo che le Olimpiadi invernali sarebbero arrivate qui – racconta Colaiocco – mi si è accesa una scintilla. 🔗 Leggi su Agi.it

