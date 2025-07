AGI - Gli ascoltatori di podcast in Italia nel 2025 raggiungono quota 15,5 milioni (+2% rispetto al 2024), con il 59% che ricorda di aver ascoltato branded podcast. Si confermano 6,2 milioni i cosiddetti hunters, ovvero coloro che ascoltano contenuti tutti i giorni o almeno 2-3 volte a settimana (+3% sul 2024). La passione per i podcast non ha genere: la distribuzione è perfettamente bilanciata tra donne (50%) e uomini (50%). L’ascolto coinvolge tutte le fasce d’età, con una forte concentrazione nel target 25-54 anni. Con il 46% di ascoltatori laureati, il podcast si conferma un mezzo capace di unire ampia diffusione e alto profilo culturale. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli italiani che ascoltano (e guardano) podcast sono sempre di più