L’Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi in modalitĂ videoconferenza: si è analizzato e discusso delle offerte pervenute in merito ai diritti audiovisivi delle prossime stagioni (2528) in relazione alla trattativa privata in corso; ha quindi ratificato l’assegnazione, proposta dal Presidente Gandini, di accettare l’Offerta presentata da Sky Italia per il Pacchetto . L'articolo A Sky Sport i diritti “satellitari” della Serie A di basket fino al 20272028 proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - A Sky Sport i diritti “satellitari” della Serie A di basket fino al 2027/2028