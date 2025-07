Dal 3 al 12 ottobre 2025, a Cervia – Magazzino del Sale Torre & Spiaggia, per i 40 anni di ONE SKY ONE WORLD, ARTEVENTO Festival Internazionale dell’Aquilone promuove l’idea d’Europa con la presentazione in esclusiva degli aquiloni d’artista delle due collezioni di The Hague Air Gallery e European Air Gallery, con la preparazione alla Marcia per la Pace con Fondazione PerugiAssisi e omaggia il Giappone con una mostra inedita del Museo dell’Aquilone al Magazzino del Sale Torre. Cervia accoglie il cielo di ottobre con arte, pace e libertà . Dal 3 al 12 ottobre 2025, Cervia torna a essere capitale mondiale dell’arte del vento con l’evento autunnale del Festival Internazionale dell’Aquilone ARTEVENTO, organizzato in occasione dei 40 anni di One Sky One World. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - ? ARTEVENTO 2025 a Cervia: aquiloni d’artista, pace e cultura per celebrare i 40 anni di One Sky One World