? Antonella Ruggiero Grazia Di Michele e L’Orage | il PeM! Festival festeggia 20 anni di parole musica e incontri

Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, L’Orage: ecco i primi nomi del 20° ‘Pem! Festival” Da fine agosto la nuova edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni, tra Monferrato e dintorni, con la direzione artistica di Enrico Deregibus. Il PeM! Festival 2025: vent’anni di storie, note e territorio. La ventesima edizione del PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato è alle porte e porta con sé nomi di grande spessore e nuove emozioni da vivere tra le colline piemontesi. A dare il via agli annunci ufficiali ci sono tre protagonisti assoluti della scena musicale italiana: Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e la band valdostana L’Orage. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - ? Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e L’Orage: il PeM! Festival festeggia 20 anni di parole, musica e incontri

In questa notizia si parla di: festival - antonella - ruggiero - grazia

Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e L’Orage al PeM Festival diretto da Enrico Deregibus - ALESSANDRIA – Antonella Ruggiero, un talento vocale come pochi della nostra musica, in perenne evoluzione; Grazia Di Michele, intensa cantautrice, fra le prime in Italia, e incessante produttrice di nuovi progetti artistici; L’Orage, trascinante band valdostana che fonde musica della tradizione e rock.

Antonella Ruggero torna al Festival del Carmine di Pavia: concerto il 13 luglio - Pavia, 23 giugno 2025 – La cena fra le stelle in programma dalle 20 di giovedì nel piazzale davanti alla chiesa aprirà ufficialmente la XIV edizione del Festival del Carmine che nelle precedenti edizioni ha richiamato oltre 200mila spettatori che hanno partecipato a oltre 200 eventi con più di 500 artisti.

Antonella Clerici vorrebbe Stefano De Martino al timone del Festival di Sanremo - Antonella Clerici conferma, anche per lei Stefano De Martino è la persona giusta da proporre come nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo.

Da Antonella Ruggiero a Grazia di Michele i primi nomi del PEM! Festival Vai su Facebook

“PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”: Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele e L’Orage i primi nomi; “Svicoliamo” a Moncalvo; Musicultura cala gli assi. Da Capossela a Tricarico.

Antonella Ruggiero, Grazia Di Michele, L'Orage: ecco i primi nomi del 20mo PeM! Festival - Da fine agosto la nuova edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni, tra Monferrato e dintorni con la direzione artistica di Enrico Deregibus ... Riporta casalenews.it

Antonella Ruggiero al Carmine: «Ai giovani dico: siate voi stessi» - Domenica alle 21 la cantautrice genovese sarà in concerto a Pavia ospite del Festival. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it