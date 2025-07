LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre in fuga gruppo a 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA 12.08 Le atlete sono transitate per la prima volta sulla linea del traguardo. Mancano 3 giri al termine della tappa. 12.05 Lorena Wiebes ha attaccato poco prima dello Sprint intermedio di Riolo Terme. L’olandese ha così consolidato la propria leadership nella classifica a punti riuscendo anche ad aprire un piccolo gap sul gruppo. All’inseguimento dell’atleta del Team SD Worx – Protime si sono gettate Lea Curnier (FDJ – Suez) e Sara Casasola (Fenix – Deceuninck) che hanno completato il ricongiungimento sulla Cima Gallisterna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre in fuga, gruppo a 30?

DIRETTA LIVE - E' il giorno della penultima tappa del Giro d'Italia femminile. Frazione decisiva che culminerĂ sulle rampe di Monte Nerone. Longo Borghini sfida nuovamente la maglia rosa Marlen Reusser.

LIVE Giro d'Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata

