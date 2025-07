Cesare?Cremonini incanta Torino con uno show sold?out

Sabato 12 luglio, sotto un cielo estivo perfetto,¬†Cesare Cremonini¬†ha trasformato lo¬†Stadio Olimpico di Torino¬†in un palcoscenico di pura emozione:¬†oltre 35?000 torinesi e spettatori nei dintorni¬†hanno affollato l‚Äôimpianto, rendendo l‚Äôevento un trionfo di partecipazione e affetto. Il cantautore bolognese ha dato il via allo spettacolo con brani dal suo ultimo album¬†Alaska Baby, portando il pubblico in . L'Identit√†. 🔗 Leggi su Lidentita.it ¬© Lidentita.it - Cesare?Cremonini incanta Torino con uno show sold?out

In questa notizia si parla di: cesare?cremonini - incanta - torino - show

Cesare Cremonini incanta San Siro: 60mila in visibilio - Bologna, 15 giugno 2025 ‚Äď Grande successo per il debutto di Cesare Cremonini a San Siro, di fronte a quasi sessantamila spettatori, dove stasera √® iniziato il tour del cantante bolognese che il prossimo gioved√¨ approder√† al Dall'Ara (inizio ore 21), con il bis programmato per venerd√¨ 20.

Cesare Cremonini incanta San Siro tutto esaurito - Cesare Cremonini ha incantato oltre 57.000 spettatori allo Stadio San Siro di Milano, dando il via al suo attesissimo tour ‚ÄúCremonini LIVE25‚ÄĚ.

Cesare Cremonini incanta Milano: il racconto del doppio sold-out a San Siro - Cesare Cremonini incanta Milano nelle due serate sold out a San Siro. ‚Äú√ą che vorrei lasciarti entrare in tutti i pensieri miei/ √ą solo tua la mia anima/ Come la luce dell‚ÄôAlaska‚ÄĚ quella stessa luce che infonde dal palco alle migliaia di fan che hanno cantato e ballato le sue canzoni.

La battuta di Mengoni che ha fatto impazzire Torino! Durante il live di ieri sera nel capoluogo piemontese, Marco Mengoni ha conquistato tutti non solo... Vai su Facebook

Cesare Cremonini incanta Torino con uno show sold-out da oltre 35 000 spettatori; Torino, ti sogneremo a lungo: abbiamo alzato la coppa!: Cesare Cremonini incanta 35.000 fan con un concerto speciale; Cesare Cremonini incanta Torino: 35.000 fan per l'ultimo concerto al Grande Torino.

Cesare Cremonini a Torino, il live spettacolo sold out all'Olimpico - ( Luca Castelli) Cesare Cremonini ha conquistato l’ Olimpico con un concerto sold out, sabato alle 21. Come scrive msn.com

Cesare Cremonini a Torino con il suo ‚ÄúLive 25‚ÄĚ : un viaggio tra musica, immagini e racconti - E‚Äô salito ieri sera sul palco dello Stadio Olimpico Torino , sotta la pioggia, il bravissimo Cesare Cremonini. Riporta informazione.it