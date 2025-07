LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due corridori della TotalEnergies in fuga gruppo a 30?

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con una tappa emozionante: due corridori della TotalEnergies in fuga dal gruppo, che si fa sempre più compatto a 30 km dall’arrivo. Segui in diretta le azioni di oggi e resta aggiornato sugli sviluppi di questa spettacolare corsa ciclistica, dove ogni secondo può fare la differenza. Clicca qui per vivere l’evento insieme a noi e scoprire chi domani salirà sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 15.50 Questo l’attacco dei due corridori della Team TotalEnergies: ATTACK ALERT! Matteo Vercher and @matburgaudeau decide to animate the race and go together. ALERTE ATTAQUE! Matteo Vercher et @matburgaudeau décident d’animer la course et de sortir à deux #TDF2025 pic.twitter.comQrO5iISHJr — Tour de France (@LeTour) July 12, 2025 15.47 Percorsi 100 chilometri in questa ottava tappa del Tour de France 2025. La velocità media è di 42.6 kmh. 15.45 I due corridori della Team TotalEnergies hanno un vantaggio di 25? sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori della TotalEnergies in fuga, gruppo a 30?

