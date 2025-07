LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | oltre 4? di margine per Geurts a 90 km dall’arrivo

Segui in tempo reale l’entusiasmante Giro d’Italia Femminile 2025, con la battaglia tra le migliori atlete che si infiamma ogni minuto di più. Oggi, a 90 km dall’arrivo, Geurts mantiene oltre 4 minuti di vantaggio, ma l’azione è più viva che mai: attacchi, sorpassi e sorprese rendono questa tappa un vero spettacolo. Resta con noi per scoprire chi conquisterà la vittoria finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 Dal gruppo attacca Usoa Ostolaza (Laboral Kurtxa – Fundacion Euskadi). Allungo che porta l’iberica a conquistare 4 punti sul GPM di Moria. Si infiamma dunque anche la sfida per la maglia azzurra tra Sarah Gigante ed Ostolaza. 11:49 Circa 7 km di discesa che porterà le atlete a Cantiano, località da cui inizierà poi la salita di Passo La Croce (8 km al 3,8% di pendenza media). 11:47 Caduta per la tedesca Antonia Niedermaier (CANYONSRAM zondacrypto), che ritorna prontamente in sella. 11:46 Nessun problema per l’olandese Geurts nel transitare in prima posizione sul GPM di seconda categoria di Moria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: oltre 4? di margine per Geurts a 90 km dall’arrivo

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata - Vai su X

Diretta Live Ciclismo - segui con noi la quinta frazione del Giro d'Italia femminile 2025 Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Reusser e Longo Borghini si marcano strette, la sesta frazione va a Lippert; LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorena Wiebes si conferma in volata a Monselice! Reusser rimane in Rosa, Gigante perde secondi; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Il Giro d’Italia women dà spettacolo: "E che spot per Terre Roveresche" - Grande entusiasmo per la sesta tappa che si è conclusa ieri in una Orciano addobbata a festa. Si legge su msn.com

Il Giro d’Italia femminile domenica in pista: l’arrivo alle 14,30, la premiazione in piazza Senna - Un suono inconfondibile riecheggerà domenica sull’asfalto dell’Autodromo. Scrive msn.com