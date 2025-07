Ztl su via Torre Clementina, Affermazioni ridicole, dopo quelle fatte in Commissione.

La recente attivazione della ZTL sperimentale su via Torre Clementina ha acceso un dibattito acceso tra cittadini, commercianti e politica. Mentre l’opposizione denuncia mancanza di confronto e trasparenza, la maggioranza difende la proposta come risultato di una iniziativa condivisa per risolvere le criticità locali. Una questione che continua a dividere, sollevando interrogativi sulla reale efficacia delle scelte adottate. È fondamentale chiarire i fatti e ascoltare tutte le voci coinvolte.

Fiumicino, 11 luglio 2025 – Da staser a parte la Ztl sperimentale su via della Torre Clementina (leggi qui) è si è già accesa la polemica al riguardo. L’opposizione parla di “attivazione improvvisa, senza alcun confronto con cittadini, commercianti o Commissioni”. Ma la maggioranza smentisce, anzi sottolinea come si tratti di una “proposta, partita proprio dall’opposizione, di pedonalizzare la strada come strumento per risolvere le criticità di viabilità su Via della Torre Clementina, come emerso chiaramente durante le due commissioni consiliari convocate il 19 e il 23 giugno”. Il capogruppo del Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca, ha poi parlato di “stress per il servizio della Polizia Locale”, chiedendosi: “Fino a ieri, ci dicevano che gli agenti erano troppo pochi per garantire i controlli sul nostro territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it