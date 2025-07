Il coraggio e la determinazione di Zelensky si fanno sentire: le forniture militari sono state ripristinate, segnando un nuovo passo nella resistenza ucraina. Con segnali politici positivi dagli Stati Uniti e dall'Europa, il presidente annuncia importanti sviluppi imminenti, tra cui nuove sanzioni contro la Russia. La sua leadership è un faro di speranza e strategia in un momento cruciale. Continueremo a lavorare la prossima settimana con la stessa tenacia e visione di un futuro di pace e libertà.

"Abbiamo segnali politici di altissimo livello, buoni segnali, in particolare dagli Stati Uniti d'America e dai nostri amici europei. Secondo tutti i rapporti, le forniture sono state ripristinate": lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo messaggio serale sui social, aggiungendo che sono attesi a breve "importanti passi avanti" in merito a nuove sanzioni contro la Russia. "Continueremo a lavorare la prossima settimana con la parte americana a livello militare, in particolare con il nostro esercito, con il generale Kellogg ", sostiene il leader ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net