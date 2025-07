Zelensky a Roma | Segnali politici necessari per nuovi aiuti militari

A Roma, il mondo ha assistito a un momento cruciale: Zelensky annuncia che l'Ucraina ha ricevuto i segnali politici e le date chiave per nuovi aiuti militari. Un passo importante verso il rafforzamento della difesa ucraina, frutto di un incontro storico con la "coalizione dei volenterosi". La scena si prepara a cambiare: cosa ci riserveranno i prossimi sviluppi?

Roma, 11 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma che Kiev ha ottenuto "tutti i segnali politici necessari" e date concrete per la fornitura di nuovi aiuti militari dopo aver incontrato per la prima volta la "coalizione dei volenterosi" composta da 30 nazioni, compresi i rappresentanti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky a Roma: "Segnali politici necessari" per nuovi aiuti militari

