Zazzaroni rivela | Dodò interessa anche alla Juve ecco come l’ho scoperto

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, svela un retroscena sorprendente: Dodò, il talento brasiliano della Fiorentina, non interessa solo all’Inter ma potrebbe essere un obiettivo anche per la Juventus. Un colpo di scena che apre nuove prospettive di mercato e accende l’interesse delle big italiane. Ma come l’ho scoperto? Scopriamolo insieme, perché il calcio è fatto di sorprese e strategie sorprendenti.

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul futuro di Dodò che continua ad essere un obiettivo dell’Inter. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio FirenzeViola del futuro di Dodò. Il brasiliano della Fiorentina è infatti tra gli obiettivi dell’ Inter. FUTURO KEAN – Al momento l’Atalanta ha altri obiettivi, uno su tutti Lorenzo Lucca. Non penso che l’Atalanta abbia intenzione di spendere 52 milioni per Kean. Non c’è da tranquillizzare i tifosi della Fiorentina, ma un acquisto da 50 milioni mi sembra fuori dalla politica dei bergamaschi. Poi da qui in avanti può succedere di tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni rivela: «Dodò interessa anche alla Juve, ecco come l’ho scoperto»