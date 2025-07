Zaynab Dosso piazza la rasoiata | crescita perentoria e avvicina il record italiano Inizia il rilancio

Zaynab Dosso mette a segno una vera e propria rasoiata, segnando una crescita perentoria e avvicinando il record italiano. Dopo un momento di difficoltĂ fisica che aveva ritardato il suo rientro, la velocista si sta rilanciando con forza, puntando dritto verso i Mondiali di Tokyo. La sua performance al Meeting Giuseppe Tomassoni di Foligno testimonia una rinascita entusiasmante, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Zaynab Dosso è in costante crescita dopo i problemi fisici riscontrati in chiusura della stagione indoor e che l'hanno costretto a rimandare l'avvio dell'avventura all'apertura, che culminerĂ con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre. La primatista italiana dei 100 metri ha offerto una prestazione di grande efficienza sul rettilineo dello Stadio Enzo Blasone in occasione del Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno (in provincia di Perugia). La velocista emiliana ha corso in un ragguardevole 11.07, spinta da un vento che soffiava a 1,9 ms (appena al di sotto del limite di 2,0 ms imposto dal regolamento per la ratifica delle prestazioni a fini statistici), alzando sensibilmente l'asticella rispetto alle ultime uscite: ha abbassato di ben quindici centesimi lo stagionale siglato un paio di settimane fa a Madrid in occasione degli Europei a squadre, che aveva fatto seguito al doppio 11.