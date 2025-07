Zanetti Confindustria | L’economia del mare vale oltre 200 miliardi ora un piano integrato per

L’economia del mare in Italia ha superato i 200 miliardi di valore, diventando un settore strategico per il nostro Paese. Zanetti di Confindustria sottolinea l’urgenza di un piano integrato per affrontare le sfide della Blue Economy, legando crescita e competitività. Ora più che mai, è fondamentale investire e innovare per consolidare questa risorsa fondamentale e trasformarla in opportunità durature. La strada verso un futuro sostenibile e prospero parte da qui.

"Le sfide sulla Blue Economy sono molteplici, partono dalla necessità di continuare a lavorare, di renderla una priorità e di legarla alla competitività del nostro Paese. I numeri confermano questo, peraltro numeri che si confermano in crescita. L'economia del mare in Italia ha superato i 200 miliardi di valore creato e quindi è un settore

Confindustria, blue economy opportunità, servono azioni concrete. Zanetti: 'Portualità diventi il fulcro logistico del Paese'

