Zaia non decide cresce la tensione nella Lega | Serve la data delle elezioni

In un clima di crescente tensione nella Lega, la richiesta di chiarezza si fa pressante: Zaia deve fissare la data delle elezioni. Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, rompe gli indugi, rivendicando con fermezza il ruolo del presidente regionale. La questione ormai non ammette più mezze misure: è arrivato il momento di convocare le urne e mettere fine all’attesa, per il bene della regione e della sua credibilità politica.

«La data per le elezioni deve essere fissata dal presidente della Regione, da Zaia. Non da altri. Basta con queste attese: vanno convocate ». Nessuna ambiguità, nessun giro di parole. A rompere il silenzio che ci si aspetterebbe nella terra del doge è Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, che non le manda a dire. «Se è solo la mia opinione? No – puntualizza, facendo emergere con discrezione le tensioni che serpeggiano tra alcuni amministratori locali della Lega veneta – dico ad alta voce ciò che molti pensano ma non osano dire. Io posso permettermelo: non sono candidato, non ho interessi in gioco». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: data - zaia - elezioni - decide

Regionali, è scontro sulla data del voto: è rebus De Luca-Zaia - Le tensioni tra de Luca e Zaia sul calendario delle regionali si fanno sentire, ma ora l’obiettivo è uno solo: accelerare i tempi e definire con chiarezza la data del voto.

Zaia non decide, cresce la tensione nella Lega: «Serve la data delle elezioni»; Elezioni regionali in Veneto, Fratelli d'Italia e Forza Italia: «Sulla lista Zaia decide Salvini»; Consiglio di Stato: “Le elezioni regionali in Veneto a novembre. Data probabile il 20”.

Zaia non decide, cresce la tensione nella Lega: «Serve la data delle elezioni» - A parlare è Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana: «Dico ad alta voce ciò che molti pensano ma non osano dire» L'articolo Zaia non decide, cresce la tensione nella Lega: «Serve la data delle elez ... msn.com scrive

Elezioni regionali in Veneto, Fratelli d'Italia e Forza Italia: «Sulla lista Zaia decide Salvini» - Ma nel Carroccio c’è chi teme possa diventare un boomerang ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it