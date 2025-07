Youssef il prof Goudadi rinnova con la Dibiesse calcetto Miane!.

scorsa stagione, Youssef ha dimostrato di essere non solo un talento indiscusso, ma anche un esempio di lealtà e passione. La sua decisione di rinnovare il contratto conferma il forte legame con la squadra e i tifosi, pronti a supportarlo nel proseguire questa avventura ricca di emozioni. Con il suo talento e il suo cuore, Youssef continuerà a essere protagonista sulla scena del calcetto italiano, stupendo ancora e ancora.

Nel mercato estivo, quando tutti cercano il colpo ad effetto. noi ce lo teniamo stretto! Youssef Goudadi, per tutti "Il Prof", ha detto NO a numerose offerte. Ha scelto ancora una volta la strada del cuore: rimanere alla Dibiesse, per continuare a scrivere storia con la nostra maglia! Arrivato la.