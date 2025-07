Yemen migliaia di persone sfilano per le strade di Sana' a in solidarietà con il popolo palestinese

Milioni di cuori si uniscono in un appello globale di solidarietà, e anche a Sana’a, Yemen, migliaia di persone sono scese in strada per sostenere il popolo palestinese. Con cori carichi di emozione e bandiere sventolanti, manifestano il loro sostegno in un momento di estrema crisi e sofferenza. La guerra tra Israele e Hamas continua a mietere vittime. Questo articolo approfondisce il significato di questa mobilitazione e l’importanza della solidarietà internazionale.

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza venerdì a Sana’a, capitale dello Yemen, in solidarietà con i palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti hanno intonato cori contro Israele e gli Stati Uniti e, oltre a sventolare le bandiere, hanno impugnato armi da fuoco. La guerra tra Israele e Hamas (iniziata il 7 ottobre 2023) ad oggi ha ucciso oltre 57.000 palestinesi, secondo il ministero della Sanità di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese

In questa notizia si parla di: yemen - migliaia - persone - sana

Yemen, manifestazioni a Sanaa per Gaza: migliaia nelle strade, bruciate bandiere Israele e Usa - In Yemen, la protesta di Sanaa segna un momento cruciale nel panorama medio-orientale. Migliaia di manifestanti hanno fatto sentire la loro voce in solidarietà con Gaza, bruciando simbolicamente bandiere israeliane e americane.

Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese; Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese; Yemen, in migliaia in piazza: cori contro Usa e Israele.

Yemen, migliaia di persone sfilano per le strade di Sana'a in solidarietà con il popolo palestinese - (LaPresse) Decine di migliaia di persone sono scese in piazza venerdì a Sana'a, capitale dello Yemen, in solidarietà con i palestinesi della ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Yemen, in migliaia a Sana’a in segno di solidarietà con l ... - MSN - Venerdì, decine di migliaia di persone in Yemen sono scese nelle strade della capitale Sana’a, come già accaduto in passato, per manifestare solidarietà all’Iran e ai palestinesi nella ... Lo riporta msn.com