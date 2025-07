Xhaka Juve tra lo svizzero e la Vecchia Signora si frappone la solita Arabia Saudita | dalla Francia rimbalza un’indiscrezione di un’offerta ricchissima! La novità che scombina i piani bianconeri

Granite Xhaka, protagonista di un’avventura di successo al Bayer Leverkusen, potrebbe essere prossimo a una svolta sorprendente. Tra gli interessi della Juventus e le recenti voci provenienti dalla Francia, si fa strada una proposta ricchissima dalla Saudi Pro League, pronta a scombussolare i piani dei bianconeri. La domanda ora è: il centrocampista svizzero sceglierà il fascino del nuovo progetto o rimarrà fedele alla vecchia signora?

Xhaka Juve, un club appena promosso in Saudi Pro League ha messo gli occhi sull’esperto centrocampista: può tentarlo con quell’offerta. Il futuro di Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992, sembra essere sempre più lontano dal Bayer Leverkusen dopo due stagioni brillanti. Il giocatore, che ha dato prova di grande qualità e solidità in mediana, potrebbe presto cambiare maglia, e le sue opzioni si stanno concentrando tra due direzioni: Europa e Medio Oriente. Milan e Juventus su Xhaka. Il Milan, in cerca di rinforzi di esperienza e qualità per il centrocampo, ha già manifestato un forte interesse per Xhaka. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Xhaka Juve, tra lo svizzero e la Vecchia Signora si frappone la “solita” Arabia Saudita: dalla Francia rimbalza un’indiscrezione di un’offerta ricchissima! La novità che scombina i piani bianconeri

In questa notizia si parla di: xhaka - juve - svizzero - vecchia

Juve, la lista di Comolli per il centrocampo: l'ultima idea è Xhaka, poi Bissouma e... - La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo con una lista di nomi pronti a fare la differenza.

#Xhaka tentato dalla #Juve Le ultime sullo svizzero Vai su X

La Juventus pensa a Granit Xhaka: l'ex obiettivo del Milan nel mirino dei bianconeri Tudor ha chiesto un profilo d’esperienza, capace di contribuire in entrambe le fasi e di alzare il livello del reparto Lo svizzero è il nome giusto per il centrocampo dei bian Vai su Facebook

Anche la Juventus è interessata a Granit Xhaka; Granit Xhaka è tra gli obiettivi della Juventus: quanto viene valutato dal Bayer Leverkusen?; Calciomercato, niente Milan per Xhaka del Bayer Leverkusen: ora c'è la Juventus.

Calciomercato Juve, spunta Xhaka per la mediana. Vlahovic, Costa e Conceicao: tutto in gioco - I bianconeri a caccia di un mediano, sondati Hjulmand e Florentino, ma alla fine spunta Xhaka che il Leverkusen valuta 15 milioni di euro. Lo riporta msn.com

Xhaka Juve, si scalda il nome per il centrocampo! Pronte due cessioni per fare spazio allo svizzero: le cifre e tutti i dettagli del possibile colpo - Xhaka Juve, si scalda il nome per il centrocampo: tutti gli ultimi aggiornamenti sul calciatore che piace ai bianconeri Il mercato Juve è al lavoro per completare il proprio centrocampo, con alcuni mo ... Riporta juventusnews24.com