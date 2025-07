XBOX X S XStreaming 2.11 | Il Client Open Source per lo Streaming Xbox One Series S X su Android e iOS

Se sei un appassionato di gaming e desideri vivere l’esperienza Xbox ovunque tu sia, XStreaming è la soluzione che fa per te. Questo potente client open source ti consente di trasmettere in streaming i giochi dalla tua Xbox Series S/X o tramite xCloud direttamente sul tuo smartphone Android o iOS. Semplice da usare e completamente gratuito, XStreaming rivoluziona il modo di giocare in mobilità. Scopri come sfruttarlo al massimo e portare il gaming a un nuovo livello!

XStreaming è un client open source che ti permette di trasmettere in streaming i giochi dalla tua Xbox (One, Series SX) o tramite xCloud, direttamente sul tuo dispositivo mobile, che sia Android o iOS. Introduzione. XStreaming è un'app mobile gratuita e open source ispirata a Greenlight, che offre un'esperienza di streaming di alta qualità dalla tua Xbox o dal servizio xCloud. Disclaimer: XStreaming non è affiliato a Microsoft o Xbox.

