WWE | Ufficiale il nuovo nome di R-Truth?

Il nuovo nome di R-Truth sembra essere stato confermato sul sito ufficiale della WWE. Il veterano di 53 anni ha lottato sotto questo nome per molti anni. Tuttavia, ha rivelato che non avrebbe piĂą utilizzato quel nickname in seguito al suo ritorno, dopo aver annunciato il suo rilascio all'inizio di quest'anno. Mentre l'ex campione 247 ha iniziato a riferirsi a se stesso come Ron Killings, il suo vero nome, i commentatori e le grafiche sullo schermo hanno continuato a usare il suo vecchio ring name. Ora, la compagnia pare aver reso ufficiale il cambiamento. Prima del suo match contro Aleister Black a SmackDown questa sera, il sito web della WWE ha elencato l'incontro come Ron Killings vs.