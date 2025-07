WWE | The Rock spacca anche in Borsa la TKO decolla e il suo portafoglio esplode

iniziale di circa 10 milioni di dollari, ma con la sua influenza e strategia, il valore si è moltiplicato in modo impressionante. La sua presenza nel mondo degli affari sta rivoluzionando anche il settore del combat sports, trasformando il suo nome da superstar del ring a potente protagonista sul mercato finanziario. E ora, il suo portafoglio non solo si espande, ma si prepara a conquistare nuovi record.

Dwayne "The Rock" Johnson sta facendo un salto di livello sotto molti punti di vista e questa volta non si tratta solo del wrestling. Da quando è entrato nel Consiglio di Amministrazione di TKO Holdings a gennaio 2024, il valore del suo accordo con l'azienda è letteralmente esploso: secondo quanto riportato, le sue azioni ora valgono ben 62 milioni di dollari. Inizialmente, il contratto di Johnson prevedeva un pacchetto azionario dal valore di circa 30 milioni di dollari. Ma grazie a un forte aumento del prezzo delle azioni TKO, trainato soprattutto dall'ottimismo degli investitori per un imminente accordo sui diritti televisivi della UFC, il valore delle sue quote è più che raddoppiato.