WWE | La fazione di Seth Rollins sarà presumibilmente sconvolta da un tradimento interno

La fazione di Seth Rollins è destinata a diventare una forza inarrestabile in WWE e rappresenterà un modello per le future alleanze. The Visionary e Paul Heyman hanno formato questa alleanza a WrestleMania 41, e Bron Breakker si è unito a loro nella puntata di RAW successiva allo Show of Shows. Da allora, anche Bronson Reed si è schierato al fianco di Breakker, Rollins e Heyman. Tuttavia, circolano voci secondo cui l'alleanza finirà a causa di un tradimento interno. Alcuni analisti hanno dichiarato che Bron Breakker è un talento dal potenziale immenso, e che la WWE deve fare in modo di sfruttarlo al massimo.