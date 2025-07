WSOP Main Event | Perati in top 10 a fine day 5

Il WSOP Main Event entra nella sua fase cruciale, e l’Italia si distingue con tre giocatori ancora in corsa, uno dei quali occupa una posizione di rilievo nel chipcount. Dopo aver iniziato con oltre 9.700 partecipanti, ora sono solo 202 i superstiti pronti ad affrontare il Day 6. La passione e il talento italiani brillano più che mai: il sogno di conquistare il titolo mondiale è ancora vivo, e l’Italia può sognare in grande.

Giornata trionfale, per ora, nel torneo più importante del mondo per i colori italiani. Restano in corsa ancora 3 italiani ma uno è nei piani nobili del chipcount. Si era partiti da oltre 9.700 giocatori. Nel day 6 torneranno al tavolo solo 202 bravi e fortunati players. Il sogno del titolo è ancora colorato Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - WSOP Main Event: Perati in top 10 a fine day 5

In questa notizia si parla di: wsop - main - event - perati

Ecco quanti italiani hanno raggiunto il Final Table del Main Event WSOP - Le World Series of Poker sono tornate, e con esse l’emozione di scoprire quanti italiani raggiungeranno il prestigioso final table! Mentre il campione in carica Jonathan Tamayo difende il suo titolo, l'Italia, che nel 2019 ha sfiorato il trionfo, mira a tornare protagonista.

WSOP 2025: cinque azzurri al Main Event, Primerano torna il migliore. Grande rimonta di Muhamet Perati 12 azzurri iniziavano il day 4 del Main Event delle 56° World Series of Poker, e 12 arrivano a premio, ma solo in 5 passano il taglio verso il day 5. Si inizi Vai su Facebook

WSOP Main Event: è sempre Super Mario in top ten a 202 left, promossi anche Primex e Sorrentino; Primerano e Perati on fire guidano gli azzurri al main event Wsop 2025; WSOP Main Event: Perati rimonta pazzesca nel day 4 e Primex show, cinque azzurri in lizza.

WSOP Main Event: Perati in top 10 a fine day 5 - Il day 5 del WSOP Main Event promuove tre italiani tra cui Perati che è settimo assoluto ... Come scrive gazzetta.it

WSOP 2025 Main Event: Perati in top 10, al day 6 anche Primex e Raffibiza - Il day 5 del WSOP 2025 Main Event segna l'uscita di Curcio e Predaroli, ma andiamo al day 6 con Perati, Primerano e Sorrentino. Si legge su assopoker.com