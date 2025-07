Wsj ' i motori del volo Air India sono stati spenti'

Le indagini sull'incidente di Air India rivestono un aspetto cruciale: i motori del Boeing 787 Dreamliner sono stati spenti, sollevando interrogativi sulle decisioni dei piloti. Secondo fonti vicine alle prime analisi, non emergono malfunzionamenti tecnici, ma l'attenzione si sposta sulle azioni umane. I risultati preliminari indicano che gli interruttori del carburante sono stati...

L'inchiesta sull'incidente di Air India, che il mese scorso ha causato 270 morti, si sta concentrando sulle azioni dei piloti del jet. E, secondo fonti vicine alle prime valutazioni dei funzionari statunitensi, finora non si evidenzia alcun problema con il Boeing 787 Dreamliner. Lo riporta il Wsj, affermando che i risultati preliminari indicano che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori del jet sono stati spenti, non è chiaro se intenzionalmente o accidentalmente. I piloti utilizzano gli interruttori per avviare i motori del jet, spegnerli o ripristinarli in determinate situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wsj, 'i motori del volo Air India sono stati spenti'

Boeing Air India precipitato, 290 morti e un solo sopravvissuto: «Carrello, flap, motori: ecco cosa non ha funzionato» - Se esiste un momento peggiore in assoluto nel quale un volo può trasformarsi in un incubo, è proprio durante il decollo.

Quali sono le cause del disastro aereo del Boeing 78, schiantatosi in India il 12 giugno? Solo dopo mesi di indagini avremo una risposta chiara e certa. Al momento non possiamo far altro che formulare ipotesi. Dalla posizione dei flap, all'avaria dei motori, son

