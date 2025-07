WRC – Tänak | Dobbiamo dare il massimo in Estonia

Ott Tänak si prepara a scrivere una pagina indimenticabile della sua carriera sulle strade di casa in Estonia. Con il cuore e la vettura al massimo, il pilota Hyundai cerca di rilanciare le sue ambizioni mondiali, affrontando una sfida cruciale che potrebbe segnare il resto della stagione. Il weekend promette emozioni ad alta tensione: sarà un appuntamento da non perdere per gli appassionati di rally.

Sulle strade di casa Ott Tänak è chiamato a una prova di forza per rilanciare le sue ambizioni nel Mondiale, oltre a quelle del team Hyundai, in sofferenza nella prima parte di stagione. L’estone è pronto alla sfida sulle prove in cui ha imparato a gareggiare Si preannuncia un weekend infuocato, quello dal 17 al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news