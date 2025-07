Wolf Alice | è uscito oggi il nuovo singolo The Sofa contenuto nell’album The Clearing in uscita il 22 agosto

Wolf Alice, band vincitrice di premi prestigiosi come i BRIT Award e il Mercury Prize, torna a stupire con il nuovo singolo "The Sofa", estratto dal loro attesissimo album "The Clearing" in uscita il 22 agosto. Disponibile già in pre-order, il brano segna un'altra tappa nel loro percorso musicale innovativo. Per festeggiare questa release, dal 11 al 13 luglio, il negozio Dischi Volanti di Milano ospiterà la “The Sofa – Listening Station”. Non perdere l'occasione di immergerti nel mondo dei Wolf Alice!

