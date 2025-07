Winbledon Sinner-Djokovic la sfida che è già costata 10 milioni a Jannik

Dopo aver superato con successo il turno nei quarti contro Ben, Jannik Sinner si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura a Wimbledon, affrontando ancora una volta il temuto Novak Djokovic. Un match che vale più di una semplice vittoria: rappresenta la prova definitiva del suo percorso di crescita e maturità . Riuscirà il talento altoatesino a superare l’ostacolo che gli ha già tolto 10 milioni e un sogno? La sfida è ormai alle porte.

Per la terza volta negli ultimi tre anni, Jannik Sinner si ritrova a sfidare Novak Djokovic sull'erba di Wimbledon. Un duello che ormai rappresenta una sorta di "esame di laurea" per il tennista altoatesino, come confermato dallo stesso Sinner: "Non l'ho mai battuto sull'erba. Ma rispetto al 2023 sono un giocatore diverso, ho più fiducia in me stesso. Sono maturato e cresciuto". La nuova sfida arriva dopo la vittoria nei quarti contro Ben Shelton che ha sorpreso tutti considerando che fino a poco prima della partita si temeva per un ritiro del numero uno al mondo a causa di gomito dolorante nel match con Dimitrov.