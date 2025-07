wimbledon un super alcaraz si prende la finale

Wimbledon si avvicina al suo culmine, e un super Alcaraz conquista la finale con autorità. Dopo una semifinale emozionante contro Taylor Fritz, lo spagnolo dimostra ancora una volta di essere uno dei protagonisti più brillanti del torneo. Con un servizio impeccabile e una determinazione incrollabile, si prepara a scrivere un altro capitolo nella sua straordinaria ascesa. Domenica, il suo destino si incrocerà con il vincente tra Sinner e...

Wimbledon sta lentamente giungendo al suo atto finale. Il primo a giungere alla finalissima è Carlos Alcaraz. Ha battuto in semifinale in quattro set lo statunitense Taylor Fritz (6-4 5-7 6-3 7-6 in due ore e 50 minuti di gioco). Lo spagnolo, aiutandosi con un servizio quasi perfetto, concede un solo parziale, poi vola verso la terza finale consecutiva all’All England Club. Domenica difenderà il titolo contro il vincente della sfida tra Sinner e Djokovic. Wimbledon, che semifinale tra Alcaraz e Fritz. La partenza è incerta per Fritz che già nel primo game perde il servizio. Un passaggio che indirizza il primo parziale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com