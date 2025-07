Wimbledon Sinner vola in finale | dominato Djokovic

Wimbledon si prepara a vivere un finale emozionante, con Jannik Sinner protagonista di un cammino straordinario che lo ha portato dritto in finale. Dopo aver dominato Djokovic e superato brillanti avversari, l’azzurro affronta ora Carlos Alcaraz, fresco vincitore della semifinale contro Fritz. Un duello tra due giovani stelle del tennis mondiale, pronti a scrivere una pagina indimenticabile di questa edizione. La sfida è ormai alle porte e tutti gli occhi sono puntati su di loro.

Niente da fare per il serbo nell’ennesima semifinale giocata sul prato di Wimbledon, sarà Sinner a disputare la finale. Un cammino quasi perfetto per Jannik Sinner, che arriva in finale a Wimbledon per affrontare ancora una volta Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha avuto la meglio nell’altra semifinale contro Taylor Fritz. Il numero uno al mondo ha rischiato grosso contro Dimitrov, ma l’infortunio del bulgaro ha riportato l’italiano con i piedi per terra. I match contro Shelton e Djokovic, nonostante la preoccupazione per il dolore al gomito, l’hanno dimostrato. Non c’è stata partita nei primi due set della semifinale, con un Sinner che ha sbagliato pochissimo, che ha servito benissimo ed è rimasto sempre concentrato nelle risposte. 🔗 Leggi su Sportface.it

