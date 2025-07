Wimbledon Sinner! Sta succedendo proprio adesso

Wimbledon è il palcoscenico di una sfida epica in corso: Jannik Sinner, talento italiano numero uno al mondo, si prepara a sfidare il leggendario Novak Djokovic, sette volte campione del torneo. Con un testa a testa di 5-4 in favore di Sinner e la recente vittoria alla semifinale di Roland Garros, l’Italia spera di scrivere una nuova pagina di storia. Ma su erba, Djokovic ha ancora un vantaggio...

Jannik Sinner, numero?1 del mondo, affronta Novak Djokovic, leggendario sette volte campione a Wimbledon. Nonostante Djokovic sia ancora invischiato in una rincorsa al suo 25° titolo del Grande Slam, Sinner conduce 5?4 nei confronti diretti, avendo vinto i loro ultimi quattro incontri, compresa la semifinale al Roland Garros di giugno. Tuttavia, l’italiano non ha mai battuto Djokovic su erba: il serbo ha dominato gli incontri disputati a Wimbledon nel 2022 (quarti) e nel 2023 (semifinale). La sfida tra Sinner e Djokovic promette di essere una delle più intense dell’edizione 2025: in gioco non solo il pass per la finale, ma anche una potenziale svolta nella rivalità tra il nuovo leader del tennis e la leggenda ancora in attività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it