Wimbledon Sinner-Djokovic vale la finale

Il Centrale di Wimbledon si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia tennistica, con Jannik Sinner e Novak Djokovic pronti a regalare uno spettacolo imperdibile. L'altoatesino cerca di conquistare la sua prima finale Slam, mentre il serbo sogna di aggiungere un altro trofeo alla sua leggendaria collezione. Seguite in tempo reale con Il Giornale questa emozionante battaglia, dove ogni scambio può cambiare le sorti di un torneo che appassiona il mondo intero.

Tutti gli occhi sono puntati sul Centrale di Wimbledon per la sfida, attesissima, tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: l'altoatesino insegue la sua prima finale in questo Slam, il serbo vuole andare avanti per aggiungere un altro tassello alla sua leggendaria carriera sognando l'ottavo Slam sull'erba di Londra e il 25° in totale. La gara viene seguita in diretta da Il Giornale con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle fasi salienti dei vari game. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, Sinner-Djokovic vale la finale

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - djokovic - finale

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Semifinale Wimbledon: Sinner vs Djokovic non è solo un classico ma, dopo la finale di Parigi, assume anche un significato diverso, quello del sapore della sconfitta. Vai su X

Oggi Wimbledon si tinge di rossonero! Novak Djokovic e Jannik Sinner, due campioni, due fenomeni che condividono un amore: il Milan nel cuore. Si sfideranno come leoni sull’erba sacra di Wimbledon: chi vince vola in finale, chi perde lascia un sogno a Vai su Facebook

Wimbledon in diretta, Alcaraz vola in finale: battuto Fritz 6-4 5-7 6-3 7-6. Adesso Sinner-Djokovic; Wimbledon, Alcaraz avanti su Fritz per 6-4 dopo il 1° set - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Wimbledon, sfida stellare Sinner-Djokovic: Jannik per la prima finale, il gomito non preoccupa. Ci conosciamo bene, mi sento diverso. Dove vedere il match.

Diretta Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi live - Il numero uno al mondo cerca il pass per la finale ma di fronte avrà il fenomeno serbo. Da corrieredellosport.it

Sinner-Djokovic oggi in semifinale a Wimbledon, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - L’incontro andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), ma non è ... Scrive fanpage.it