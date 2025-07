Wimbledon Sinner conquista la finale e l’ennesima sfida contro Alcaraz

Wimbledon Sinner conquista la finale e l'ennesima sfida contro Alcaraz. Un dominio assoluto e una vittoria senza discussioni. Jannick Sinner batte Nole Djokovic e conquista per la prima volta nella sua carriera la finale a Wimbledon, il torneo sull’erba più prestigioso del mondo. Sarà ancora una sfida tutta italiana contro Carlos Alcaraz, che ha strapazzato Fritz in semifinale. Un’altra pagina storica si apre nel tennis italiano, e il sogno continua...

Un dominio assoluto e una vittoria senza discussioni. Jannick Sinner batte Nole Djokovic e conquista per la prima volta nella sua carriera la finale a Wimbledon, il torneo sull’erba più importante del mondo. E ancora una volta sarà una sfida contro Carlos Alcaraz che nella semifinale che ha preceduto il match di Sinner, ha battuto Taylor Fritz in quattro set. Ancora un italiano in finale nel torneo londinese, dopo Berrettini nel 2021 e Jasmine Paolini l’anno scorso a dimostrazione della grande crescita del nostro tennis. Super Sinner. Jannick ha giocato una partita quasi perfetta, ha dominato i primi due set vincendoli 6-3 senza che Djokovic avesse mai la possibilità di metterlo in difficoltà . 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon, Sinner conquista la finale e l’ennesima sfida contro Alcaraz

Perfetto Jannik #Sinner! Batte Novak #Djokovic in tre set e conquista la sua prima finale a #Wimbledon. Domenica giocherà contro #Alcaraz. #Tg1 Vai su X

Ed è SEMIFINALE! Il numero 1 al mondo Jannik Sinner conquista la semifinale a Wimbledon superando per 3-0 Ben Shelton Ancora una volta fantastico! Vai su Facebook

