Wimbledon | Sinner batte Djokovic in tre set e vola in finale Contro lo spauracchio Alcaraz

Jannik Sinner sorprende ancora, eliminando Djokovic in tre set e conquistando la finale di Wimbledon. Nonostante il dolore al gomito, il talento italiano ha dimostrato tutta la sua determinazione. Ora si prepara ad affrontare il temuto Alcaraz, che lo ha gi√† battuto a Roma e Parigi. Riuscir√† Sinner a superare anche questo ostacolo e scrivere una nuova pagina di storia? La sfida √® pi√Ļ aperta che mai.

Non lo ha infastidito il gomito: Jannik Sinner √® riuscito a eliminare, in semifinale, Novak Djokovic in tre set. E domenica, in finale, affronter√† di nuovo Carlos Alcaraz, che lo ha battuto sia a Roma che a Parigi. Riuscir√† Jannik a piegare quello che √® diventato il suo unico "spauracchio"? L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it ¬© Firenzepost.it - Wimbledon: Sinner batte Djokovic in tre set e vola in finale. Contro lo ‚Äúspauracchio‚ÄĚ Alcaraz

