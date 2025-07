Wimbledon Sinner batte Djokovic in 3 set 6-3 6-3 6-4 e vola in finale contro Alcaraz la prima a Londra per il numero 1 - VIDEO

La prima volta non si scorda mai, e quella di Jannik Sinner a Wimbledon è un'impresa memorabile: con una vittoria in tre set su Novak Djokovic, il giovane talento italiano vola in finale contro Carlos Alcaraz. Un traguardo storico per l’Alto Adige, che consacra un nuovo protagonista nel tennis internazionale, pronto a scrivere il suo nome nella leggenda del torneo londinese. La sfida tra i due campioni promette scintille e emozioni indimenticabili.

La prima volta non si scorda mai, ed ecco che allora l'altoatesino centra la sua prima finale a Wimbledon Jannik Sinner batte Novak Djokovic in 3 set (6-3, 6-3, 6-4) e vola in finale contro Carlos Alcaraz, a sua volta vittorioso contro l'americano Fritz.

