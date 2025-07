Wimbledon si rinnova la sfida Sinner-Djokovic | precedenti e dove vedere la gara

Wimbledon si prepara a vivere un duello epico tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, una sfida che promette emozioni da capogiro e potrebbe scrivere pagine indimenticabili della storia del tennis. Con un passato ricco di confronti e un presente carico di attese, questa semifinale si rivela più di un semplice match: è l’epilogo di un percorso leggendario. Ma dove poter vivere questa partita storica? La risposta nel seguito...

Sarà la loro decima sfida ma il valore è immenso, potenzialmente storico e va al di là delle statistiche tra i due: Jannik Sinner e Novak Djokovic uno di fronte all'altro nella semifinale di Wimbledon con il numero uno del mondo che insegue la sua prima finale sulla "sacra" erba londinese e il serbo per quello che potrebbe essere il suo ultimo tentativo, qui, per provare a vincere lo Slam (sarebbe l'ottavo e il 25esimo in totale). La semifinale si giocherà sul Campo Centrale e sarà la seconda in programma dopo l'altra semifinale tra l'americano Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Come arrivano alla gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it