Wimbledon nella semifinale tra Sinner-Djokovic | Federer punta tutto sul serbo – Il video

In un’atmosfera di grande attesa a Wimbledon, Roger Federer si trova al centro dell’attenzione tra tifosi e appassionati. Quando gli chiedono un pronostico sulla semifinale tra Djokovic e Sinner, il campione svizzero, pur inizialmente titubante, si lascia andare a un’affermazione che sorprende: «Penso che vincerà Novak». Un tocco di esperienza che potrebbe fare la differenza nella sfida più attesa del torneo. La partita promette emozioni da non perdere.

Roger Federer punta sull’esperienza. In vista della semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner è stato incalzato da alcuni tifosi serbi che gli hanno chiesto un pronostico. Inizialmente scettico e un po’ titubante, il campione svizzero non si è sbilanciato. Ma poi allontanandosi con il materiale d’allenamento in mano si è lasciato andare ad un «Novak». Roger Federer on as who’ll win tomorrow’s Semifinal: “I think Novak” Fedole?? pic.twitter.comfPEZoRZTXu — SK (@DjokoUTD) July 10, 2025 I precedenti tra Sinner e Djokovic. Quello tra Sinner e Djokovic sarà il nono incontro ufficiale tra i due, tra questi alcuni dei migliori match degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: wimbledon - semifinale - sinner - djokovic

Wimbledon 2025, Sinner stellare con Shelton: l’Azzurro vince e vola in semifinale - Wimbledon 2025 si illumina con una vittoria stellare di Jannik Sinner, che supera Ben Shelton in tre set e vola in semifinale.

#Sinner-Djokovic, diretta Wimbledon: la semifinale di Jannik in tempo reale Vai su X

Sinner-Djokovic, oggi la semifinale di Wimbledon. Il gomito di Jannik, Nole a rischio: come stanno? Vai su Facebook

Wimbledon in diretta, Alcaraz-Fritz 6-4 5-7 3-1: lo spagnolo torna avanti. A seguire Sinner-Djokovic; Wimbledon, oggi le semifinali. Sinner sfida Djokovic: dove vedere la partita; Wimbledon, il giorno dei quattro moschettieri: oggi in campo Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Diretta Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi live - Il numero uno al mondo cerca il pass per la finale ma di fronte avrà il fenomeno serbo. Riporta corrieredellosport.it

Sinner e Djokovic oggi a Wimbledon 2025 la semifinale in tv: nella loro decima sfida Jannik vuole bissare Parigi - Venerdì 11 luglio Sinner e Djokovic a Wimbledon 2025 si sfidano in semifinale sul Campo Centrale: chi vince affronterà in finale Carlos Alcaraz o Taylor Fritz ... Come scrive vogue.it