Wimbledon la confessione di Djokovic | Ecco cosa mi ha fatto perdere

Sembrava un altro capitolo della leggenda, e invece è stata una lezione di tennis. Novak Djokovic si è fermato in semifinale a Wimbledon, battuto in tre set secchi (6-3, 6-3, 6-4) da un Jannik Sinner in stato di grazia. L’azzurro, numero uno del mondo, ha giocato con potenza, precisione e consapevolezza, prendendosi l’accesso alla finale contro Carlos Alcaraz, per la rivincita dello scontro epico del Roland Garros. In conferenza stampa, Djokovic si è presentato con la consueta luciditĂ , ma senza nascondere l’amarezza: “ Non mi sentivo molto bene in campo, ma non voglio trovare scuse o parlare del mio infortunio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it