Wimbledon la campionessa sorpresa a rubare dalle telecamere | il siparietto diventa virale

A Wimbledon, Iga Swiatek ha conquistato non solo il pubblico con le sue incredibili prestazioni, ma anche con un gesto divertente diventato virale. La campionessa polacca, infatti, ha rubato gli occhi non solo con la racchetta, ma anche con una piccola abitudine tutta sua che ha affascinato i fan e generato tante curiosità . Scopriamo insieme perché questa sorpresa ha fatto il giro del mondo e cosa si cela dietro a questo siparietto irresistibile.

A Wimbledon, Iga Swiatek non si è distinta solo per le sue prestazioni sul campo: la tennista polacca è diventata virale per un gesto ormai diventato un vero e proprio rituale. Un’abitudine che diverte i fan e incuriosisce il pubblico, ma che ha una spiegazione molto personale. Ecco perchĂ© la campionessa è stata beccata a “rubare” al Grande Slam. Leggi anche: Sinner-Djokovic, l’allarme a poche ore dal match: cosa succede Una semifinale storica. e l’ennesima razzia di asciugamani. Iga Swiatek ha finalmente raggiunto la sua prima semifinale a Wimbledon, battendo la russa Liudmila Samsonova in un match convincente. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Wimbledon, la campionessa sorpresa a “rubare” dalle telecamere: il siparietto diventa virale

In questa notizia si parla di: wimbledon - campionessa - virale - sorpresa

Pronostici Wimbledon 2 luglio: la Raducanu sfida l’ex campionessa - Il Day 3 di Wimbledon promette emozioni ad alta quota, con talenti come Paolini e Sabalenka pronti a stupire.

Sorpresa a Wimbledon, Sabalenka eliminata dalla Anisimova che vola in finale; Quando gioca Jasmine Paolini nella finale femminile di Wimbledon: avversaria, data e orario; Rybakina irritata nel match con Paolini al Roland Garros: Perché ca**o parli in italiano?.

Sorpresa a Wimbledon, Sabalenka eliminata dalla Anisimova che vola in finale: troverà Swiatek che ha battuto Bencic - Aryna Sabalenka è uscita di scena in semifinale dal torneo femminile di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba ... Segnala msn.com

Rinascita sull’erba: Anisimova-Swiatek, la finale a sorpresa che accende Wimbledon - Amanda Anisimova contro Iga Swiatek, due storie diverse per una partita che avrà tantissimi significati. Secondo gazzetta.it