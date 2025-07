Wimbledon Jannik Sinner domina contro Novak Djokovic | 3-0 In finale sarà rivincita contro Carlos Alcaraz

Jannik Sinner si conferma protagonista indiscusso del tennis internazionale, dominando la finale di Wimbledon con un netto 3-0 su Novak Djokovic. Dopo aver già dimostrato il suo valore al Roland Garros, il talento italiano si prende la scena anche sull’erba londinese, conquistando il titolo e prenotando una rivincita contro Carlos Alcaraz. Un trionfo che consacra Sinner come uno dei nomi più promettenti del circuito: la sua ascesa continua a sorprendere e ispirare.

Jannik Sinner domina e si ripete. Dopo il Roland Garros batte nuovamente in semifinale Novak Djokovic per 3 set a 0 sul centrale di Wimbledon e prenota il pass per la finale del torneo londinese. Come sempre accade quando si incontrano l’italiano e il serbo, è stata una partita giocata a ritmi altissimi, ma questa è la prima volta che Sinner riesce a imporsi su Novak a Wimbledon. I primi due set dominati (entrambi vinti per 6-3), il terzo iniziato in salita e poi rimontato con cinque giochi vinti consecutivamente: così l’azzurro si è costruito la sua prima finale della carriera nello Slam di Londra. 🔗 Leggi su Open.online

Jannik Sinner rientra alla grande dopo l'infortunio al gomito e domina Ben Shelton in tre set: è semifinale a Wimbledon. Raggiunta anche con un momento di suspense nel secondo set, quando una risposta al servizio dello statunitense manca la mira e la pall

Jannik Sinner domina, batte in 3 set Pedro Martínez e vola agli ottavi di Wimbledon!

Sinner domina Shelton e va in semifinale a Wimbledon, poi ha qualcosa da dire: Non cerco scuse; Sinner-Shelton, diretta da Wimbledon: 7-6, 6-4, 6-4. Jannik vince e vola in semifinale. «Il gomito sta meglio»; Sinner, il delitto perfetto: domina Shelton e va in semifinale. “Questo sono io”.

Wimbledon, Sinner domina Djokovic in tre set e vola in finale per la prima volta - la netta vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic: domenica sfiderà Alcaraz nella rivincita del Roland Garros

Sinner dominante anche su Djokovic, è in finale a Wimbledon: una durissima lezione di tennis - Il numero 1 del mondo ha battuto tre set a zero Djokovic, domenica affronterà ancora Carlos Alcaraz.