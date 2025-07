Wimbledon immenso Sinner | strapazza Djokovic e vola in finale

In un match mozzafiato, Jannik Sinner scrive la sua storia e vola in finale a Wimbledon, un traguardo che sogna da sempre. Con una prestazione impeccabile, il giovane talento italiano ha strapazzato Novak Djokovic in tre set, mostrando maturità e determinazione. La sua incredibile vittoria apre le porte a un nuovo capitolo nel tennis internazionale e alimenta le speranze di un trionfo. La finale promette emozioni indimenticabili, e il mondo ora guarda con ammirazione e attesa.

Per la prima volta Jannik Sinner va in finale a Wimbledon, sovrastando Novak Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 in un'ora e 53 minuti di gioco. Il primo break di Sinner arriva nel terzo game del primo set, dopo un inizio in cui ciascuno lo ha tenuto con l'avversario a zero punti così come il quinto e il sesto. Il secondo break di Sinner si verifica sul 5-3 in poco più di mezz'ora anche grazie agli errori di Djokovic in battuta. L'azzurro riparte nel secondo set con il primo servizio tenuto a zero. Djokovic perde il suo primo servizio e Sinner mette in cascina il terzo break della partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Wimbledon, immenso Sinner: strapazza Djokovic e vola in finale

In questa notizia si parla di: sinner - djokovic - wimbledon - finale

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - un giovane talento dal futuro promettente, pronto a stupire il mondo del tennis. Nonostante la sconfitta nei quarti di finale, il suo cammino a Wimbledon ha già lasciato il segno, dimostrando che con determinazione e passione può raggiungere grandi traguardi.

Perfetto Jannik #Sinner! Batte Novak #Djokovic in tre set e conquista la sua prima finale a #Wimbledon. Domenica giocherà contro #Alcaraz. #Tg1 Vai su Facebook

#Sinner distrugge #Djokovic e raggiunge #Alcaraz: finale #Wimbledon come il Roland Garros https://tinyurl.com/26t94wr7 Vai su X

Wimbledon, finale anche in chiaro: orario e dove vederla in tv e streaming; Un Sinner devastante! Djokovic abdica anche a Wimbledon, Jannik in finale con Alcaraz; Wimbledon, Sinner-Djokovic 6-3, 6-3, 6-4 e vola in finale contro Alcaraz - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Sinner batte Djokovic e vola in finale a Wimbledon: gli highlights del match - Jannik Sinner chiude la pratica e raggiunge la finale di Wimbledon: Novak Djokovic battuto in tre set, in una partita di fatto a senso unico. Scrive video.corriere.it

Sinner stratosferico, travolge Djokovic e conquista la prima finale a Wimbledon! Questo Jannik non teme Alcaraz - Un Sinner in versione extra lusso travolge Djokovic in tre set e vola per la prima volta in finale a Wimbledon dove trova ancora una volta Alcaraz ... Segnala sport.virgilio.it