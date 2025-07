Wimbledon | Djokovic sconfitto Sinner in finale con Alcaraz

Wimbledon si infiamma con un duello mozzafiato: Jannik Sinner conquista la finale, pronto ad affrontare Carlos Alcaraz. Dopo aver battuto il leggendario Novak Djokovic in tre set, il giovane talento italiano si prepara a scrivere nuove pagine di storia. L’attesa è alle stelle: chi trionferà nel prestigioso torneo di tennis più celebre al mondo? La sfida tra futuro e leggenda sta per iniziare.

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, dove affronterà Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo ha battuto il serbo Novak Djokovic in tre set, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-4.

Jannik Sinner è in finale a Wimbledon per la prima volta - In precedenza ci erano riusciti nel 2021 Matteo Berrettini e nel 2024 Jasmine Paolini, ma entrambi avevano perso. Si legge su ilpost.it

Sinner dominante anche su Djokovic, è in finale a Wimbledon: una durissima lezione di tennis - Il numero 1 del mondo ha battuto tre set a zero Djokovic, domenica affronterà ancora Carlos Alcaraz. Lo riporta fanpage.it