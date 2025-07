Wimbledon Alcaraz piega Fritz in quattro set e conquista la terza finale consecutiva

Carlos Alcaraz si conferma protagonista indiscusso di Wimbledon, centrando la sua terza finale consecutiva e dimostrando una determinazione straordinaria sulla storica erba londinese. Con una vittoria convincente in quattro set su Fritz, il giovane talento spagnolo si avvicina con passo deciso alla conquista del suo primo titolo sui campi britannici. Per il titolo…

Carlos Alcaraz è il primo finalista di Wimbledon, terzo Slam stagionale alle battute conclusive sull'erba londinese. Nella prima semifinale il 22enne tennista spagnolo, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, ha superato in quattro set lo statunitense Taylor Fritz, n.5 della classifica Atp e del torneo, con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 7-6(6) dopo due ore e 51 minuti di gioco. Per il titolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, Alcaraz piega Fritz in quattro set e conquista la terza finale consecutiva

