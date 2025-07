Wimbledon Alcaraz contro Fritz | sta succedendo proprio adesso

Al Wimbledon di quest’anno, il mondo del tennis è in fermento: Carlos Alcaraz e Taylor Fritz stanno dando vita a una semifinale che promette scintille. Questa sfida, solo la terza tra i due talenti, potrebbe decidere chi accederà alla finale più ambita. Segui ogni momento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o in streaming su SkyGo e NOW. La suspense è alle stelle: chi solleverà il trofeo?

Oggi a Wimbledon, Carlos Alcaraz e Taylor Fritz si affronteranno in una semifinale che determinerà un posto nella prestigiosa finale. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), e sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e NOW. Questo match segna solo il terzo confronto in carriera tra lo spagnolo e l'americano. I due precedenti incontri hanno visto Alcaraz prevalere: nel 2023 a Miami (6-4 6-2) e nel 2024 in Laver Cup (6-2 7-5). Alcaraz-Fritz, il percorso a Wimbledon. Carlos Alcaraz ha raggiunto le semifinali dello Slam londinese con un percorso che lo ha visto superare diverse sfide.

