Wimbledon Alcaraz batte Fritz per 6-4 5-7 6-3 7-6 e vola ancora in finale | ora aspetta l’esito di Sinner-Djokovic

Il talento di Carlos Alcaraz continua a incantare il pubblico di Wimbledon, con una vittoria emozionante su Fritz che lo proietta in un’altra finale. Con questa impresa, il giovane spagnolo totalizza la sua 24ª vittoria consecutiva e si prepara a sfidare Sinner o Djokovic per il titolo. Un cammino straordinario che conferma il suo status di stella emergente del tennis mondiale. Ora, l’attesa è tutta per scoprire chi affronterà in finale.

Continua lo splendido periodo di forma per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo conquista ancora una volta la finale di Wimbledon al termine di una partita caratterizzata da un sostanziale equilibrio con Taylor Fritz. Con il successo di oggi, Alcaraz si aggiudica la 24esima vittoria consecutiva e strappa l'accesso per la sesta finale consecutiva, la terza a Wimbledon dal 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e vola ancora in finale: ora aspetta l’esito di Sinner-Djokovic

