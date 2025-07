Wimbledon a che ora gioca Sinner contro Djokovic e dove vederlo

Wimbledon è pronto a infiammare il Centrale con l'attesissima sfida tra Sinner e Djokovic, un duello che promette emozioni forti e colpi da maestro. L'incontro, atto 10 di questa epica rivalità, inizierà al termine della partita precedente, prevista intorno alle 15:00. Potrai seguirlo in diretta su Eurosport, Sky Sport o attraverso la piattaforma streaming ufficiale, per vivere ogni attimo di questa battaglia leggendaria.

Sinner-Djokovic, atto 10. Sul campo centrale di Wimbledon cresce l'attesa per il nuovo capitolo di una sfida generazionale capace di regalare spettacolo e una battaglia colpo su colpo. L'altoatesino, numero uno del mondo, sfiderà infatti in semifinale ai Championships Novak Djokovic, vincitore per sette volte sull'erba di Londra. Sarà la replica del 2023, quando il serbo si impose nettamente in tre set. La partita avrà inizio al termine dell'incontro tra Taylor Fritz e Carlos Alcaraz, in campo a partire dalle 14.30: molto probabile che l'orario di inizio, fissato per le ore 16, slitti verso il tardo pomeriggio.

