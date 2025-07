Wimbledon 2025 | Sinner in finale per la rivincita con Alcaraz demolito Djokovic

Wimbledon 2025 si avvicina, e il sogno azzurro diventa realtà: Jannik Sinner sfiderà ancora una volta Carlos Alcaraz in finale, promettendo emozioni irripetibili. Dopo aver demolito Djokovic in semifinale, Sinner punta alla rivincita e al trionfo sui campi più prestigiosi del tennis. È la terza volta nella storia che un talento italiano si presenta in finale a Wimbledon, scrivendo pagine indimenticabili di sport e passione. La sfida è ormai imminente: chi alzerà il trofeo?

Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz in finale, anche a Wimbledon. Ma non solo, per la terza volta nella sua storia l’Italia avrà un giocatore in finale ai ‘The Championships’. In semifinale l’azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il sette volte campione serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4 al quarto match point in meno di due ore di gioco. In precedenza Alcaraz, numero 2 del mondo e del seeding, aveva battuto l’americano Taylor Fritz, numero 5, in quattro set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) al primo match point. Per Sinner sarà la quarta finale Slam consecutiva, la quinta in carriera e con tre titoli vinti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025: Sinner in finale per la rivincita con Alcaraz, demolito Djokovic

